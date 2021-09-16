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Haberler Aydın Tabakhane Deresi adeta çöplüğü andırıyor

Tabakhane Deresi adeta çöplüğü andırıyor

Aydın’ın Efeler ilçesinde bulunan ve her zaman duyarsız vatandaşların hedefi haline gelen Tabakhane Deresi, yine çöplüğe döndü.Defalarca temizlenen dere yine atılan çöpler dolayısıyla adeta çöplüğe dönerken, vatandaşlar dereyi kirletenlere yaptırım uygulanmasını istiyor.

Tabakhane Deresi adeta çöplüğü andırıyor
İHA

16.09.2021, 12:18 Güncelleme Tarihi: 16.09.2021, 13:59

Aydın'ın Paşa Yaylası'ndan doğarak merkez ilçe Efeler'den geçen Tabakhane Deresi, duyarsız vatandaşların hedefi olmaya devam ediyor. Defalarca temizlenen dere yine atılan çöpler dolayısıyla adeta çöplüğe dönerken, vatandaşlar dereyi kirletenlere yaptırım uygulanmasını istiyor.

Her gün binlerce kişinin gelip geçtiği Zafer Meydanı'nda ağırlıklı olan çöpler, çevre sakinlerini de rahatsız etmeye başlarken, derenin çevresinde iş yeri bulunan esnaflar ve vatandaşlar, hem kötü görüntüden hem de kokudan dolayı duruma tepki gösterdi. Kötü görüntünün Aydın'a yakışmadığına dikkat çeken vatandaşlar, dereye çöp atanlara yaptırım uygulanması gerektiğini ifade etti.

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