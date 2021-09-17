Annesini öldüren cani evlattan kan donduran ifade

Nazilli ilçesinde Ayşe Baytok, evinden gelen kokular üzerine komşularının ihbarıyla polis ekiplerince evinde darp edilmiş olarak ölü bulundu. Baytok'un (60) cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınan oğlu Mustafa Baytok (39) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimin karşısına çıkan Baytok, ifadesinde annesini öldürdüğü suçlamalarını kabul etmedi.

Annesini darbederek öldürdüğü ileri sürülen şüpheli tutuklandı

Çelişkili ifadelerde bulunan Baytok, "Annemle sık sık kavga ederdik. Birkaç gün önce para istedim, vermeyince yine kavga ettik. Başıma tabak fırlattı. Ben de kendisine birkaç tokat attım. Evden ayrıldığımda kendisi iyiydi. Daha sonra da kendisini görmedim. Olaydan sonra da evine gitmedim" dedi.

Baytok, "üstsoya karşı kasten adam öldürme" suçlamasıyla nöbetçi hakim tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anne katili cani

İDDİASI ASILSIZ ÇIKTI

Öte yandan annesinin cansız bedeninin bulunduğu gün Mustafa Baytok, Nazilli Devlet Hastanesi'nde tedavi olduktan sonra polise üç kişinin kendisine saldırdığı iddiasında bulundu. Polisin yaptığı araştırmada, katil zanlısı Baytok'un 13 Eylül'de Kurtuluş Mahallesi'nde tanımadığı 3 kişi tarafından darp edildiği iddialarının asılsız olduğu ortaya çıktı. Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ve çevredekilerin bilgisine başvuran polis, o tarihte o bölgede herhangi bir olayın yaşanmadığını belirledi.

TARTIŞTIĞI SERVİSİN ŞOFÖRÜNÜ BIÇAKLAMIŞ

Annesini darp ederek öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Mustafa Baytok'un geçtiğimiz 10 Haziran tarihinde Atatürk Bulvarı'nda çıkan tartışmada kendisine tokat atan servis minibüsü şoförü Uğur E'yi yanındaki bıçakla kalbinin altından yaraladığı ortaya çıktı. Yaralama olayından birkaç gün sonra polise teslim olan Baytok'un, yaraladığı Uğur E'nin şikayetçi olmaması üzerine savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

KAZIM YÖRÜKÇE