SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 4-10 Eylül'de illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. Vaka sayısı İstanbul'da 183,48, Ankara'da 282,66, İzmir'de ise 43,26 oldu. En çok azalan yerlerde Ege illeri başı çekerken, bunlar sırasıyla Aydın (38,60), Muğla (39,47), Antalya (40,46), İzmir (43,26) ve Van (57,34) oldu. Bakan Koca, "En çok artan 10 il Kilis, Erzincan, Malatya, Karabük, Kastamonu, Erzurum, Adıyaman, Kayseri, Tokat, Sinop. Bu illerden birindeyseniz daha da dikkatli olmalısınız" dedi.
Vaka sayısı en az olan il Aydın haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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