Didim’deki korkunç cinayette karar çıktı

Aydın'ın Didim ilçesinde kayıp olarak aranırken eski sevgilisi Suat Aksoy (57) tarafından boğularak öldürülüp, cesedinin bataklığa gömüldüğü ortaya çıkan emekli hemşire Hatice Tusu (50) davasında karar çıktı. Tutuklu sanık Suat Aksoy'a, 'kasten öldürmek'ten müebbet hapis cezası verildi. Annelerinin katiline verilen cezayı az bulan ailesi, katilin ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılmasını istedi.

10 EKİM'DE KAYBOLDU

DİDİM'İN Efeler Mahallesi'nde 10 Ekim 2020'de emekli hemşire Hatice Tusu ortadan kayboldu. Tusu'nun oğlu Görkem Öner, polise kayıp başvurusu yaptı. Kayıp kadının bulunması için çalışma başlatan ekipler, Tusu'nun otomobilini, evinin iki sokak arkasında 4 gün sonra buldu. Tusu'nun cep telefonunun da aracın torpido gözünde olduğu belirlendi.



ARAÇTA KAN İZLERİ BULUNDU

TUSU'YU tanıyanların ifadesine başvuran polis, emekli hemşire ile koroda tanışarak bir süre ilişkisi olduğu belirtilen Suat Aksoy'u gözaltına aldı. Aksoy, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Aksoy'un otomobilinde de inceleme yapan polis ekipleri, koltukta kan iziyle karşılaştı. Alınan örneklerle Hatice Tusu'nun kanı eşleşti. Polisin yeniden sorguya aldığı Suat Aksoy, cinayeti itiraf etti.



"BARIŞMAYINCA BOĞDUM"

SUAT Aksoy ifadesinde, kendisini terk eden Hatice Tusu ile son kez konuşmak için buluşup, kendi aracına bindirdiği, yeniden bir araya gelmeye ikna edemeyince de boğazını sıkarak öldürdükten sonra cesedini bataklığa gömdüğünü söyledi.



PARMAK İZLERİNİ SİLMİŞ

AKSOY'UN cinayetten sonra Hatice Tusu'nun aracına binerek evinin iki sokak arkasına park ettiği ve parmak izlerini sildikten sonra oradan uzaklaştığı ortaya çıktı. Aksoy'un ifadesi doğrultusunda bölgede yapılan çalışmayla Tusu'nun cesedine bataklıkta gömülü halde ulaşıldı. Aksoy, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hatice Tusu'yu 'kasten öldürmek' suçundan Suat Aksoy hakkında müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.



KARARA İTİRAZ EDECEK

DAVANIN karar duruşmasında mahkeme Aksoy'a müebbet hapis cezası verdi. Cezaevine gönderilen katil Aksoy'un cezada indirime gidilmesi için karara itiraz edeceği öğrenilirken cinayete kurban giden Hatice Tusu'un oğulları da katile verilen cezayı az buldu.



'BİZİ ANNEMİZDEN AYIRDI'

KATİLİN ağırlaştırılmış müebbetle cezası almasını beklediklerini dile getiren Tusu'nun oğulları, "Annemizi canice öldürüp, bataklığa gömdü. Bizi annemizden ayırdı. Böyle bir caniye müebbet hapis cezasını yeterli görmüyoruz. Bu yüzden mahkemenin müebbet hapis kararına itiraz edeceğiz. Annemizin katilinin ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılıp cezaevinde çürüdüğünü görmek istiyoruz" dedi.

HÜSEYİN ÇALIŞKAN