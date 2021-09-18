Geri giden otomobil kamyonla çarpıstı

AYDIN'DA döneceği kavşağı geçtiği için geri giden otomobil ile kamyonun çarpıştığı trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı. Kaza, Efeler ilçesi Deniz Bulvarı üzeri ASTİM mevkiinde bulunan 15 Temmuz Şehitler Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi. Otomobiliyle seyir halindeyken döneceği kavşağı kaçıran M.N.Y, yolda geri geri gelmeye başladı. O sırada arkadan gelen U.B. idaresindeki komyon, otomobile arkadan çarptı. Kazada, otomobilde yolcu konumunda bulunan G.Y. ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan G.Y'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

■ KAZIM YÖRÜKCE