Başkan Günel’den muhalif başkanın evine mühür!

CHP Aydın İl Disiplin Kurulu kararıyla yerel seçimlerin ardından partiden ihraç edilen ve Deva Partisi'ne geçen avukat Behçet Alp, konuyla ilgili Kuşadası'nın CHP'li Başkanı Ömer Günel'i suçlayınca evi mühürlendi.

Alp'in seçim döneminde CHP Milletvekili Bülent Tezcan'ın damadı ve kızı üzerine çok ciddi mal varlığı edinildiğini ve kendilerine lüks araçlar alınarak Ömer Günel'in aday olduğunu iddia etmesi gündeme bomba gibi düşerken, Günel'in talimatıyla belediye ekipleri Alp'e ait müstakil binada yapı ruhsatına aykırı imalatlar olduğu gerekçesiyle mühürleme işlemi yapıldı.

Evin zemin katında projeye aykırı şekilde bir depo yapıldığı gerekçesiyle ev mühürlenirken, Alp'in belediye yetkililerine hakaretlerde bulunduğu da iddia edildi.

'BASKI KURMAYA ÇALIŞIYOR'

Evde ısıtmayı sağlamak için kömürlük yaptırıp içine kalorifer koyduğunu anlatan Alp, "Yetkililer gelip evin her yerini ölçmüş. Tüm sitelerde kömürlük var. Bununla ilgili sıkıntıda eve mühür vuramazsın. Suç duyurusunda bulunacağım. Ömer Günel, kendisine muhalefet eden eleştiren kim varsa kamunun gücünü kullanarak bunu yapıyor. Korkutarak insanlar üzerinde baskı kurmaya çalışıyor" diye konuştu.

■ MURAT ŞENBAKLAVACI