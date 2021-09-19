Şampiyon deve yediemine çekildi

AYDIN'DA güreşlerde şampiyonluklar kazanan 'Karasakallı' isimli pehlivan devesini sattığı kişinin verdiği senetlerin ödenmemesi üzerine devenin sahibi Mehmet Sümer, dava açarak eski devesini haczettirdi. Aydın'ın Yenipazar ilçesinde 'yok artık' denilecek bir olay yaşandı. Pidecilik yapan Mehmet Sümer, 'Karasakallı' isimli şampiyon devesini geçtiğimiz yıl Nazilli'nin Arslanlı Mahallesi'ndeki Mehmet Arabacı'ya sattı. Devenin ücreti için aralarında senet yapan ikili bir süre sonra anlaşmazlığa düştü. Senetlerin günü gelmesine rağmen ödemesini alamayan deve sahibi Mehmet Sümer, durumu yargıya taşıdı. Avukatı aracılığıyla icra yoluna giden Sümer, deveyi haczettirdi. Üzerine haciz konulan deve bir ahıra çekilerek yediemine teslim edildi.

■ KAZIM YÖRÜKCE