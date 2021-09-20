Gürültü tartışması çatışmaya dönüştü

AYDIN'IN Kuşadası ilçesindeki alkollü mekanda bir müşteri ile mekan sahibi arasında müziğin sesinin yüksek olmasından dolayı silahlı kavga çıktı. Kurşunların hedefi olan Haluk Doğan ile Onur İtiş yaralanırken, çıkan arbedede Çağrı Ümit, Yavuz Daştan ve Davut Daştan'da darp edilerek yaralandı. Olaya çok sayıda polis müdahale ederken, hayati tehlikeleri bulunmayan yaralılar hastaneye sevk edildi. Polis ekipleri, Aziz Çetindalan ve Emrah Kıran ile birlikte olaya karışanları gözaltına aldı.

■ İBRAHİM UZUN