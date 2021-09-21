17 yaşındaki Mustafa hayata tutunamadı

AYDIN Karacasu'da motosiklet kazasında ağır yaralanan Mustafa Can Akar (17), yaşam savaşını kaybetti. Karacasu'da geçen haftaki feci kazada alkollü halde direksiyon başına geçen Murat G. idaresindeki 09 DB 909 plakalı otomobil, Tavas Geyre mahallesi yakınlarında motosiklete arkadan çarptı. Motosikletten savrularak yere düşen Varol Karaca olay yerinde hayatını kaybederken arkadaşı Mustafa Can Akar, ağır yaralı olarak Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Genç, tüm çabalara rağmen önceki akşam hayatını kaybetti.

■ KAZIM YÖRÜKCE