Ölüme atladılar

Aydın ve Denizli, önceki gün üniversite öğrencisi iki kızın intiharlarıyla sarsıldı. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi öğrencisi Rabiya Celayır (23) trenin önüne atlayarak feci şekilde can verirken, Denizli'de ise tıp fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi Beyzanur Tavşan (22) 10'uncu kattan atlayarak canına kıydı. Rabiya ve Beyzanur'un ölüm haberleri, ailelerini ve yakınlarını yasa boğarken, iki gencin intiharıyla ilgili soruşturma başlatıldı.



TRENİN ALTINDA KALDI

Aydın'daki olay, Orta Mahalle, Cumartesi pazarı mevkiindeki hemzemin geçitte önceki gece saat 23.30'da meydana geldi. Adnan Menderes Üniversitesi öğrencisi Rabiya Celayır, İzmir'e giden trenin geçtiği sırada bir anda kendini raylara attı. Trenin altında kalan genç kız feci şekilde can verdi. Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı'nın çalışmasının ardından Celayır'ın cansız bedeni, Adli Tıp'a sevk edildi. Görgü tanıkları, kızın rayların kenarında beklediğini, ardından gelen trenin önüne atlayarak canına kıydığını söyledi.





10. KATTAN BOŞLUĞA

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'ni geçen yıl bitiren ve aynı üniversitede yüksek lisans yaptığı öğrenilen Rabiya Celayır, intiharının ardında hiçbir not bırakmazken, arkadaşları genç kızın son günlerde iyice içine kapandığını söylediler. Denizli'deki olay ise Kervansaray mahallesi 3023 Sokak'ta bir inşaatta yaşandı. 12 katlı binanın 10. katına çıkan Beyzanur Tavşan (22), bir süre burada bekledikten sonra kendini boşluğa bıraktı. 25 metre yükseklikten betona çakılan Tavşan, kanlar içinde kaldı. Komşuların ihbarıyla olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Beyzanur Tavşan'ın öldüğünü tespit edildi. Savcının incelemesinin ardından Beyzanur'un cesedi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.





3 AY ÖNCE DOLANDIRILMIŞ

Derslerinde çok başarılı olduğu öğrenilen Beyzanur'un, son sınavında düşük not aldığı için bunalıma girdiği iddia edildi. Yakın arkadaşlarına 'son sınavımdan 90 puan aldım. Bu bana yakışmadı" dediği öğrenildi. Bunu takıntı haline getirdiği ve bunalıma girdiği iddia edilen genç kızın, birkaç gün sonra da intihar ettiği bilgisine ulaşıldı. Öte yandan, Tıp Fakültesi öğrencisi genç kızın geçtiğimiz 14 Haziran'da dolandırıldığı ortaya çıktı. Beyzanur'un internet ortamındaki finansal piyasalardan birine yatırdığı 70 bin lirasının dolandırıldığı, bunun üzerine suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.



■ İHSAN KARATAŞ/SEBAHATTİN ALP