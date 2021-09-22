Sağlık müdürünün ikna ekibi iş başında

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, kırsal mahallelerde korona virüs salgınına karşı aşı olmayan vatandaşları ikna edip aşı olmalarını sağladı. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı korona virüs aşı oranları haritasının yenilendiği duyuruldu. Buna göre artık haritada artık en az iki doz aşı olmuş 18 yaş ve üstü nüfusun oranları yer alıyor. Aydın Valiliği ile İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda Aydın'da aşı seferberliği başlatıldı. Ekipler, kentte Covid-19 aşısı olmamış vatandaşları ikna etmek ya da sağlık kuruluşlarına gidemeyen vatandaşları aşılamak için mahallerde çalışmalarına devam ediyor.



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