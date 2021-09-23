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Haberler Aydın Takla atan otomobilden yaralı kurtuldu

Takla atan otomobilden yaralı kurtuldu

Aydın'ın İncirliova ilçesinde otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Takla atan otomobilden yaralı kurtuldu
İHA

23.09.2021, 10:01 Güncelleme Tarihi: 23.09.2021, 10:19

Kaza, Aydın-İzmir Karayolu üzeri İncirliova TOKİ evleri önünde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 UR 221 plakalı otomobil sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak karşı şeride geçti. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırılırken, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri de otomobildeki gerekli kontrolleri yaptı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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