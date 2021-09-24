Ortaklar Mahallesi'nde yaşanan silahlı ve bıçaklı kavga sonrası gözaltına alınan A.K (34), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Emniyette ve savcılıkta susma hakkını kullanan zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Dün, kavga sırasında N.K, kardeşini pompalı tüfekle, A.K. de ağabeyini bıçakla yaralamıştı. Karnından yaralanan N.K, kaldırıldığı Germencik Devlet Hastanesinde yaşamını yitirmişti.
Aydın'da ağabeyini bıçakla öldüren şüpheli tutuklandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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