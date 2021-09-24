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Haberler Aydın Aydın'da ağabeyini bıçakla öldüren şüpheli tutuklandı

Aydın'da ağabeyini bıçakla öldüren şüpheli tutuklandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde, kavga sırasında ağabeyini bıçakla öldüren şüpheli çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Aydın’da ağabeyini bıçakla öldüren şüpheli tutuklandı
AA

24.09.2021, 16:49

Ortaklar Mahallesi'nde yaşanan silahlı ve bıçaklı kavga sonrası gözaltına alınan A.K (34), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Emniyette ve savcılıkta susma hakkını kullanan zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Dün, kavga sırasında N.K, kardeşini pompalı tüfekle, A.K. de ağabeyini bıçakla yaralamıştı. Karnından yaralanan N.K, kaldırıldığı Germencik Devlet Hastanesinde yaşamını yitirmişti.

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