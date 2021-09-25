Alkolik kocadan falçatalı dehşet!

AYDIN'IN Germencik ilçesinde alkol yüzünden kendisini terk eden eşinin sığındığı kayınpederinin evini basan Ali Yılmaz (52) eşi Ö.Y'nin ((51) boğazını falçata ile kesti. Korkunç olay, Park mahallesinde meydana geldi. Ali Yılmaz, hakkındaki üç aylık uzaklaştırma kararına rağmen, kendisinden boşanmak isteyen Ö.Y.'nin babası ile yaşadığı evi bastı.





HAYATİ TEHLİKESİ VAR SÖZDE

barışma teklifinde bulunan Yılmaz, aldığı cevabı beğenmeyince yanında getirdiği falçata ile talihsiz kadını boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Kendisine müdahale eden 79 yaşındaki kayınpederini de sopayla feci şekilde dövdü. Saldırgan eşini ve kayınpederini ölüme terk ederek evden kaçarken, yaralılar Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Talihsiz kadının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Kısa süre sonra saklandığı adreste yakalanan Ali Yılmaz, tutuklandı.



■ KAZIM YÖRÜKCE