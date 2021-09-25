BÜYÜK Menderes Nehri'nde yıllardır süregelen kirliliğin son bulması için Aydın, Muğla, Denizli, Afyon ve Uşak illerinde imza kampanyası başlatıldı. Menderes'in temizlenmesi için toplanacak 100 bin imza TBMM'ye gönderilecek. Aydın Çevre ve Doğa Derneği Sözcüsü Dr. Metin Aydın, "Büyük Menderes nehri yıllardır kirletilmiş durumda ve zehir akma durumundaydı. Ancak bu yıl ise kuraklık ile kuruma meydana geldi. Hedefimiz 100 bin imza" diye konuştu.
■ KAZIM YÖRÜKCE
■ KAZIM YÖRÜKCE
Büyük Menderes için imza kampanyası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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