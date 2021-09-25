Çocukların kavgasında kardeş kanı döküldü

AYDIN'IN Germencik ilçesinde Ahmet Kaya (30) aralarında çıkan kavgada kendisine pompalı tüfekle ateş açan ağabeyi Nevzat Kaya'yı (32) kalbinden bıçaklayarak öldürdü. Olay, Ortaklar Mahallesi Barış Manço Sokak'ta meydana geldi. Birlikte inşaatlarda çalışan ve aynı sokakta oturan 3 çocuk babası Ahmet Kaya ve 2 çocuk babası Nevzat Kaya'nın çocukları oyun oynarken kavga etti.





BIÇAĞI BİRDEN KALBİNE SAPLADI

İki kardeş bu nedenle tartışmaya başladı. Tartışma daha sonra kavgaya dönüştü. Nevzat Kaya evden aldığı pompalı tüfekle kardeşine ateş açtı. Kurşun kolunu sıyıran Ahmet Kaya, elindeki bıçağı ağabeyinin kalbine sapladı. Kalbinden yaralanan Nevzat Kaya, olay yerinde can verirken, ağabey katili olan Ahmet Kaya, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.