  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Aydın Didim motosiklet tutkunlarını ağırladı

Didim motosiklet tutkunlarını ağırladı

Uluslararası Motosiklet Federasyonunca (FIM) bu yıl İzmir ve Aydın illerini kapsayan rotada düzenlenen FIM Uluslararası Motosiklet Turu kapsamında dünyanın 10 ayrı ülkesinden motorcular Didim’i ziyaret etti.

Didim motosiklet tutkunlarını ağırladı
İHA

25.09.2021, 11:14

21-24 Eylül tarihleri arasında, Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından Aydın ve İzmir illerinde düzenlenen FIM Mototour of Nations Turkey turu kapsamından dünyanın 10 ayrı ülkesinden toplam 120 motosiklet sürücüsü Ülkemizin önde gelen turizm kentlerinden birisi olan Didim'i ziyaret etti.
Didim'e gelerek Apollon Tapınağı'nı ziyaret eden motosiklet sürücülerini Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, Belediye Başkan Yardımcıları Öznur Gündoğdu ve Zeynel Şener karşıladı.



Organizasyon kapsamında dünyanın farklı ülkelerinden katılan motosiklet sürücülerine Didim'i ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, "Bu güzel organizasyonla Aydın'ımızı ve tarihi bütünlüğümüzü ziyaret ederek Dünyaya tanıttığınız için Didimliler adına teşekkür ediyorum. Önümüzdeki yıllarda sizleri Didim'e ağırlamaktan memnuniyet duyarız" ifadelerini kullandı.



Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke kendilerini Didim'de misafir eden Belediye Başkanı Atabay'a teşekkür etti.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Didim motosiklet tutkunlarını ağırladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.