Engelli çocuğa şiddet uyguladı, hapsi boyladı

Aydın'ın Sultanhisar ilçesindeki rehabilitasyon merkezinde çocukların bakım görevlisi olan Aslı Gümüş, (38) yurtta kalan çocuklardan 13 yaşındaki engelli E.S'ye şiddet uyguladığının ortaya çıkması üzerine başlatılan soruşturma kapsamında mahkemeye çıkarıldı. İncelenen kamera görüntülerinde de çocuğa şiddet uyguladığı ortaya çıkan Gümüş, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SORUŞTURMA BAŞLADI

SULTANHİSAR ilçesinde bulunan Atça Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bir yıldır görev yapan bakım görevlisi Aslı Gümüş'ün yurtta kalan engelli çocuklara yönelik şiddet uyguladığı söylentileri üzerine, hakkında araştırma başlatıldı. Araştırmanın sonucunda 13 yaşındaki engelli E.S'ye şiddet uyguladığı tespit edilen Aslı Gümüş hakkında Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne şikayette bulunuldu.

İLK VUKUATI DEĞİLMİŞ

MÜDÜRLÜK tarafından görevlendirilen müfettişler, bakım görevlisi Aslı Gümüş'ün engelli çocuğa şiddet uyguladığını yurdun güvenlik kameralarından tespit etti. Gümüş hakkında idari işlem başlatılırken, elde edilen görüntülerle birlikte savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. OLAYLA ilgili başlatılan soruşturmada bakım görevlisi genç kadının, daha önce başka öğrencilere de benzer şekilde şiddet uyguladığı ortaya çıktı. Elde edilen görüntü ve delillerle mahkemeye çıkarılan Aslı Gümüş, engelli öğrenciye yönelik şiddet eyleminden dolayı tutuklanarak Nazilli Cezaevi'ne gönderildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın da olayla ilgili olarak Atça Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü'nden detaylı bir rapor hazırlanmasını istediği ve mahkeme sürecini yakından takip etmek için kurumun avukatlarını görevlendirdiği belirtildi.

İhsan KARATAŞ