İki kardeş, aynı kentin iki ayrı oda başkanı

Aydın'da veteriner hekim Cemil Şahin (34) ve kardeşi mimar Cemre Şahin Kazıcı (30), çocukluk hayali olan mesleklerinin oda başkanlığını yürütüyor. 4 yıldır odalarında başkanlık görevlerini başarıyla sürdüren Veteriner Hekimler Odası Başkanı Cemil Şahin ve Mimarlar Odası Başkanı Cemre Şahin Kazıcı, kentte farklı iki odanın başkanlık görevini aynı anda yürütmenin gururunu yaşıyor.



BİR İLKE İMZA ATTILAR

Cemil Şahin ve Cemre Şahin Kazıcı kardeşler, eşine az rastlanan bir hikayenin kahramanları oldu. Başarılı bir eğitim hayatının ardından Cemil Şahin veteriner hekim, kardeşi Cemre ise mimar olarak meslek hayallerini gerçeğe dönüştürdü. Mesleklerini büyük bir özveriyle yapan Cemil Şahin 2018'de, kardeşi Cemre Şahin Kazıcı ise 2017'de mesleklerinin oda başkanlığına seçildi. Hem mesleklerini hem de başkanlık görevlerini başarıyla sürdüren Şahin kardeşler, 2009'dan bu yana ikamet ettikleri Aydın'da bir ilke imza attı. Aynı dönemde kentteki iki farklı odanın başkanlık görevini yürüten Şahin kardeşler, ailelerinin de gururu oldu.



ODAYA SEMPATİ DUYDU

Cemre Şahin Kazıcı, "Mimarlar Odası ile İzmir'de öğrencilik yıllarımda tanıştım, hem mesleki hem de toplumsal konularda aktif ve etkin yapısı, bana mimar ve vatandaş olarak pek çok açıdan fayda sağladı. Bu sebeple odaya her zaman sempati duydum. Öğrencilik yıllarımda da mesleki paylaşımlar için odada çok vakit geçiriyordum. Oda ve örgütlülük kültürü böylelikle bende yerleşti. Mezun olup Aydın'a geldiğimde 'ben nasıl Mimarlar Odası'na fayda sağlayabilirim, borcumu nasıl öderim' diye düşündüm. Hem mesleki bilgi ve donanımımı hem de toplumsal konularda hissettiğim sorumluluğu odam, meslektaşım ve kentim için katkıya dönüştürebilmek amacıyla yönetim kuruluna aday oldum. 26 yaşımda başkan seçildim. Üç dönemdir başkanlık görevimi büyük bir onur ve keyifle yürütüyorum" dedi. Kardeşiyle birlikte iki farklı odanın başkanlık görevini yerine getirmelerinin gurur verici olduğunu kaydeden Cemil Şahin, "Aynı şehirde farklı meslek dallarının temsilcileri olmak bizim için büyük mutluluk kaynağı. Ben de kız kardeşim de sevdiğimiz meslekleri icra ediyoruz. Bu meslek sevdamızın bir noktada buraya gelmiş olması, aynı şehirde aynı dönemde başkanlık yapmak çok güzel bir duygu" dedi.

MESLEK ŞOVENİSTLERİ

Bunun sürpriz olmadığını ifade eden Şahin, "İkimiz de ciddi anlamda meslek şovenistiyiz. Bir noktada zaten meslek örgütlerimizin de işleyiş tarzları aynı. Gün içinde birçok kez bir araya geliriz. Konuşuruz, paylaşırız, birbirimizden feyz alırız. Birbirimizin yaptığı çalışmaları örnek alır, birbirimize destek oluruz. Mesleklerimiz için elimizden geleni yapmaya gayret ediyoruz" diye konuştu.

İhsan KARATAŞ