Kuşadası’nda Rus turistleri taşıyan midibüs alev alev yandı

Muğla'dan Kuşadası'na 17 kişilik Rus turist kafilesini taşıyan Orhan Develi yönetimindeki 46 VK 323 plakalı midibüsün motor kısmından saat 12.00 sıralarında alevler yükselmeye başladı.

Kuşadası-Söke kara yolu üzerinde bulunan Yaylaköy Mahallesi girişinde midibüsünden çıkan alevleri fark eden sürücü Develi, aracını hemen yol kenarına çekip yolcuları tahliye etti.

Şoför Develi'nin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin midibüsü saran alevlere su sıkarak müdahale etti. Alevler güçlükle söndürülürken, midibüs kullanılmaz hale geldi.