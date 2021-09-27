Yine hız yine felaket

Aydın'da önceki gün meydana gelen kazalarda 27 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, 21 yaşındaki otomobil sürücüsü de takla atan aracın içinden ağır yaralı olarak çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Kazalardan ilki, Kuşadası-Söke Karayolu üzerinde önceki gün saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Motosikleti ile Söke'den Kuşadası'na doğru seyir halinde olan Barış Atagül (27) direksiyon hakimiyetini kaybetti.

ZİNCİRLEME KAZA

Refüje çarpan motosikletten düşen Atagül metrelerce sürüklenerek ağır yaralandı. Kazayı gören ve aynı yönde seyir halinde olan 3 otomobil sürücüsü de Atagül'e çarpmamak için ani fren yapınca meydana gelen zincirleme kazada otomobillerde maddi hasar meydana geldi. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde motosiklet sürücüsü Atagül'ün hayatını kaybettiğini belirledi.



REFÜJE ÇARPTIKTAN SONRA TARLAYA UÇTU

AYDIN'IN Çine ilçesinde de aracın takla atarak tarlaya devrilmesi sonucu ağır yaralanan 21 yaşındaki Efekan Yavaş, hastanede yaşam savaşı veriyor. Kaza, Aydın-Muğla Karayolu üzerinde Hallaçlar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Aydın-Muğla karayolu üzerinde seyir halindeki 48 NT 961 plakalı araç yol hakimiyetini kaybetti. Araç yolun sağ tarafında bulunan refüje çarpması sonucu takla atarak tarlaya uçtu. Sürücü Efekan Yavaş Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edilirken durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

İhsan KARATAŞ / Kazım YÖRÜKCE