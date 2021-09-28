AYDIN Çine'de otomobilin altında kalan Aydın Amatör Lig ekiplerinden Işıklı Demirspor Kulübü Başkanı Alper Güler (31) hayatını kaybetti. Kaza, Aydın- Muğla Karayolu Çaltı mahallesinde yaşandı. Aydın'a gitmekte olan H.Y. yönetimindeki 48 YE 378 plakalı aracın sürücüsü, karşıya geçtiği sırada Güler'e çarptı. Aynı yönde seyir halindeki M.D'nin kullandığı 09 C 3330 plakalı otomobil ise Güler'i altına alarak 20 metre sürükledi. Güler, olay yerinde feci şekilde can verdi.
■ MURAT ŞENBAKLAVACI
Araç altında kalan genç baskan feci sekilde öldü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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