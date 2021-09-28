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Haberler Aydın Araç altında kalan genç baskan feci sekilde öldü

Araç altında kalan genç baskan feci sekilde öldü

Araç altında kalan genç baskan feci sekilde öldü

28.9.2021

AYDIN Çine'de otomobilin altında kalan Aydın Amatör Lig ekiplerinden Işıklı Demirspor Kulübü Başkanı Alper Güler (31) hayatını kaybetti. Kaza, Aydın- Muğla Karayolu Çaltı mahallesinde yaşandı. Aydın'a gitmekte olan H.Y. yönetimindeki 48 YE 378 plakalı aracın sürücüsü, karşıya geçtiği sırada Güler'e çarptı. Aynı yönde seyir halindeki M.D'nin kullandığı 09 C 3330 plakalı otomobil ise Güler'i altına alarak 20 metre sürükledi. Güler, olay yerinde feci şekilde can verdi.

■ MURAT ŞENBAKLAVACI

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