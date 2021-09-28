Aslı’nın inkarını kameralar yalanladı

Aydın'da rehabilitasyon merkezinde 12 yaşındaki engelli öğrenciyi darp etmekten adliyeye sevk edilen bakım görevlisi Aslı Gümüş (37), sorgusunda suçlamaları reddetti. Bunun üzerine kendisine yurdun güvenlik kamerası görüntüleri gösterilince, darp olayını kabul eden kadın, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

DAHA ÖNCE DE YAPMIŞ

Görüntülerde Gümüş, engelli çocuğun kafasına bastırıyor, dövüyor ve yerlerde sürüklüyor. Sultanhisar ilçesindeki Atça Bakım ve Rehabilitasyon Merkez'inde çalışan Aslı Gümüş hakkında, 12 yaşındaki E.Y'nin ailesi tarafından çocuklarına şiddet uygulandığı iddiası üzerine, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından idari soruşturma başlatıldı.

KORKUNÇ GÖRÜNTÜLER

Hakkında suç duyurusunda da bulunulan kadın, savcının talimatıyla gözaltına alındı. Gümüş'ün daha önce de yurtta kalan çocuklara benzeri davranışlarda bulunduğu ama delil olmadığı için hakkında işlem başlatılamadığı iddia edildi. Gümüş, sorgusunda engelli öğrenciye şiddet uyguladığını inkar ederek, kesinlikle E.Y'yi darp etmediğini iler sürdü. Bunun üzerine rehabilitasyon merkezinde çekilen güvenlik kamerası görüntüleri Gümüş'e gösterildi. Görüntülerde E.Y'nin bir arkadaşını çimdiklemesi üzerine bakım görevlisi Aslı Gümüş'ün çocuğu dövdüğü, başına bastırdığı ve kolundan tutarak yerde sürüklediği yer alıyordu. Tüm bunları görünce ne diyeceğini bilemeyen Gümüş, yaptıklarını kabullenmek zorunda kaldı. Sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan genç kadın, cezaevine gönderildi.

KAZIM YÖRÜKÇE