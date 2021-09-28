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Haberler Aydın Ehliyet sınavındaki kopyayı polisin dikkati önledi

Ehliyet sınavındaki kopyayı polisin dikkati önledi

Aydın'ın Efeler ilçesinde Motorlu Taşıtlar Sınavı'na üzerlerine yerleştirdikleri kopya düzeneği ile girmeye çalışan 2 kişi üst araması yapan polis memurunun dikkati sayesinde gözaltına alındı.

Ehliyet sınavındaki kopyayı polisin dikkati önledi
İHA

28.09.2021, 15:50 Güncelleme Tarihi: 28.09.2021, 16:03

Edinilen bilgiye göre, Fatih Mahallesi'nde bulunan sınav merkezi girişinde adayların üst aramalarını yapan polis memuru iki kişiden şüphelendi. M.Y. ve T.K.'nın üzerlerinde yapılan aramada şahısların atletlerinde gizli bölme oluşturarak akıllı telefon ve kamera ile dışarıdan bilgi alışverişini sağlayacak şekilde düzenek kurdukları tespit edildi.

Şahıslar, gözaltına alınarak Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerine teslim edildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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