Ağır yaralanan Kaya ölüme 1 hafta direndi

AYDIN Kuşadası'nda motosiklet kazası geçiren Yusuf Kaya (37), bir haftadır süren yaşam savaşını kaybetti. İlçede güvenlik sistemleri yapan bir firmanın sahibi olan Kaya, geçen hafta aşırı hız nedeniyle motosikletinin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yola savrularak ağır yaralanan Kaya, kaldırıldığı Kuşadası Devlet Hastanesi yoğun bakımında ölüme bir hafta direnebildi. Evli ve çocuk sahibi olan adamın ölümü sevenlerini yasa boğdu.

■ KAZIM YÖRÜKCE