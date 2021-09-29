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Aydın'da yankesicilere geçit yok!

İzmir’in Ödemiş ilçesinden Aydın’a geldiği tespit edilen yankesiciler, Aydın polisinden kaçamadı. Ödemiş’e geri dönerken yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı.

Aydın’da yankesicilere geçit yok!
İHA

29.09.2021, 19:39

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz gün Aydın'ın Efeler ilçesinde kurulan Salı Pazarı'nda 2 ayrı yankesicilik olayı yaşandı. Meydana gelen olayın ardından yapılan çalışmalarda L. U. , H. U. , D. U. , N. U. ve N.U isimli şüphelilerin İzmir'in Ödemiş ilçesinden Aydın'a geldiği tespit edildi.

İzmir'in Ödemiş ilçesinden Aydın'a geldikleri tespit edilen şüpheliler, geldikleri araç ile Ödemiş'e dönerken yakalandı. Aydın polisinden kaçamayan 5 şüpheli yakalanarak Asayiş Şube Müdürlüğü'ne intikal ettirilirken, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

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