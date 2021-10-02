  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Aydın Aracın vites bölümünde 5 bin hap ele geçirildi

Aracın vites bölümünde 5 bin hap ele geçirildi

Aracın vites bölümünde 5 bin hap ele geçirildi

2.10.2021

ADANA'DA bir otomobilin vites bölümüne gizlenmiş 5 bin uyuşturucu hap bulundu, biri kadın 2 şüpheli tutuklandı. Gaziantep'ten Adana'ya uyuşturucu sevkiyatı yapılacağının öğrenilmesi üzerine ekipler, şehir girişlerinde önlem aldı. Ekipler, kente girişte durdurdukları bir araçta narkotik köpeğiyle arama yaptı. Köpeğin tepkisi üzerine yapılan incelemede, vites kutusunun altına gizlenmiş 5 bin uyuşturucu hap ele geçti. Polis, araçtaki Suriye uyruklu Mahmud Z. (26), sevgilisi Emine D. (27) ile kardeşi Muhammed Z'yi (23) gözaltına aldı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Aracın vites bölümünde 5 bin hap ele geçirildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.