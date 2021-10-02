Aracın vites bölümünde 5 bin hap ele geçirildi

ADANA'DA bir otomobilin vites bölümüne gizlenmiş 5 bin uyuşturucu hap bulundu, biri kadın 2 şüpheli tutuklandı. Gaziantep'ten Adana'ya uyuşturucu sevkiyatı yapılacağının öğrenilmesi üzerine ekipler, şehir girişlerinde önlem aldı. Ekipler, kente girişte durdurdukları bir araçta narkotik köpeğiyle arama yaptı. Köpeğin tepkisi üzerine yapılan incelemede, vites kutusunun altına gizlenmiş 5 bin uyuşturucu hap ele geçti. Polis, araçtaki Suriye uyruklu Mahmud Z. (26), sevgilisi Emine D. (27) ile kardeşi Muhammed Z'yi (23) gözaltına aldı.