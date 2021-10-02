Ege’de 76 göçmen, son anda ölümden kurtarıldı

AYDIN Kuşadası'nda Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 60 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı. Kuşadası açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı botları sevk edildi. Yunan unsurlarınca ölüme itilen 60 göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı. Kurtarılanlar arasındaki bir kişi 'insan kaçakçılığı' yapmaktan gözaltına alındı.

CAN SALINDAN ALINDILAR

MARMARİS'TE ise yine Yunan unsurlarınca can salına konularak Türk karasularına itilen 16 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Marmaris'e 65 kilometre mesafedeki Bozburun Serçe Limanı mevkiinde devriye gezen Sahil Güvenlik ekipleri can salını bulan ekipler, 6 göçmeni kurtardı. Aynı mevkiide başka bir sal içinde de 10 göçmen son anda kurtarıldı.

KAZIM YÖRÜKCE/FERDİ YAVUZ