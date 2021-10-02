Motosiklet sürücüsü kazada agır yaralandı

AYDIN Çine'de otomobilin çarptığı motosikletli yaralandı. Çine'den Aydın istikametine giden Esra Ağır (37) yönetimindeki 09 LV 178 plakalı otomobil, Çaltı mahallesinde, Şakir Yıldız idaresindeki plakasız motosiklete çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, 112 Acil Servis ekiplerince Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
KAZIM YÖRÜKCE
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