  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Aydın Aydın'da bir garip takı töreni! 50 metre uzunluğunda para zinciri

Aydın'da bir garip takı töreni! 50 metre uzunluğunda para zinciri

Aydın’da gerçekleşen asker düğününe damadın kardeşi ve mesai arkadaşlarının yaptığı sürprizler damga vurdu. Abisine sürpriz hazırlayan Metehan Esen, 50 metre uzunluğundaki 5 TL’lik banknotları damada takarken, damadın mesai arkadaşları ise komando eğitimi gibi damat işkencesi yaptı.

Aydın’da bir garip takı töreni! 50 metre uzunluğunda para zinciri
İHA

03.10.2021, 15:29 Güncelleme Tarihi: 03.10.2021, 15:30

Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşayan Uzman Çavuş Çağrı Esen ile İstanbul'da yaşayan Hilal Yıldırım gerçekleşen düğün ile dünya evine girdi. Çok sayıda davetlinin katıldığı düğüne damadın kardeşi tarafından takılan paralar ve damadın mesai arkadaşlarının yaptığı 'damat işkencesi' damga vurdu. Damadın kardeşi Metehan Esen abisine unutulmaz bir sürpriz yaparak, takı merasimi sırasında önceden hazırladığı 50 metre uzunluğundaki 5 TL'lik banknotları taktı. Takı töreninin ardından damadın mesai arkadaşlarının yaptığı damat işkencesi ise komando eğitimlerini aratmadı.



UZUNLUĞU 50 METREYİ BULDU
Damadın kardeşi Metehan Esen, önceden hazırladığı 2 bin TL'yi, 5'er liralık banknotlar haline getirdi. 400 adet 5 TL'lik banknotları birbirine iğneleyen Esen, uzunluğu 50 metreyi bulan paraları düğünde damadın boynuna dolayıp, düğün hediyesi yaptı. Yüzlerce 5 TL ile donatılan damat şaşkınlığını gizleyemezken misafirler de hatıra fotoğrafı çektirdi.



MESAİ ARKADAŞLARINDAN 'DAMAT İŞKENCESİ'
Uzman Çavuş olarak görev yapan damadın mesai arkadaşları ise damat işkencesini unutmadı. Düğünde arkadaşları Çağrı Esen'i sahneye davet eden devreleri, komando usulü damat işkencesi yaptı. Komando eğitimlerini andıran işkencede damat şınav çekerek, komando dansı yaptı. Damat ve devreleri 'Vatan sana canım feda' sloganları ile düğün salonunu inletirken, düğüne katılan davetliler unutulmaz bir akşam yaşadı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Aydın'da bir garip takı töreni! 50 metre uzunluğunda para zinciri haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.