Engelli çocuğu döven bakım merkezi görevlisine tahliye

AYDIN'DA faaliyet gösteren bir bakım ve rehabilitasyon merkezinde 12 yaşındaki engelli çocuğa şiddet uygularken güvenlik kameralarına yakalanıp tutuklanan Aslı Gümüş (38) tahliye edildi. Gümüş avukatı aracılığıyla tutuklanmasına yaptığı itirazda, delil olarak sunulan görüntülerin şiddet olmadığını, kurumun bilgisi dahilinde yapılan alışılagelmiş uygulamalar olduğunu belirtirken verilen tahliye kararı şaşkınlık yarattı.

■ KAZIM YÖRÜKCE