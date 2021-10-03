  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Aydın Engelli çocuğu döven bakım merkezi görevlisine tahliye

Engelli çocuğu döven bakım merkezi görevlisine tahliye

Engelli çocuğu döven bakım merkezi görevlisine tahliye

3.10.2021

AYDIN'DA faaliyet gösteren bir bakım ve rehabilitasyon merkezinde 12 yaşındaki engelli çocuğa şiddet uygularken güvenlik kameralarına yakalanıp tutuklanan Aslı Gümüş (38) tahliye edildi. Gümüş avukatı aracılığıyla tutuklanmasına yaptığı itirazda, delil olarak sunulan görüntülerin şiddet olmadığını, kurumun bilgisi dahilinde yapılan alışılagelmiş uygulamalar olduğunu belirtirken verilen tahliye kararı şaşkınlık yarattı.

■ KAZIM YÖRÜKCE

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Engelli çocuğu döven bakım merkezi görevlisine tahliye haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.