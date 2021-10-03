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Haberler Aydın Uyuşturucu partisine polis baskını

Uyuşturucu partisine polis baskını

Uyuşturucu partisine polis baskını

3.10.2021

AYDIN'IN Nazilli ilçesinde, narkotik ekiplerinin uyuşturucu ihbarı üzerine gece yarısı yaptığı baskında 7 genç gözaltına alındı. Bu esnada bir genç tarafından balkondan atılan madde ise ekipleri uzun süre uğraştırdı. Gece karanlığında uyuşturucuyu bulamayan polis, olay yerine narkotik köpeği 'Mişa'yı getirdi. Mişa, otların arasına düşen uyuşturucu paketini buldu. Gözaltına alınan 7 şüpheli adliyeye sevk edilirken, hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan Fırat T. (26), 2 yıl kesinleşmiş cezası bulunan Yılmaz A. (42) ve Deniz T. (42) tutuklandı, 4 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

■ KAZIM YÖRÜKCE

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