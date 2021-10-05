Aydın’a kız yurdu müjdesi

Aydın'da tamamlanan 2 bin 392 kapasiteli kız öğrenci yurdu, 2021- 2022 eğitim öğretim döneminde öğrencilere hizmet verecek. Üniversite öğrencilerinin barınma sorunu yaşamaması için ildeki devlet yurtlarının durumunun ele alındığı Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikoğlu başkanlığında toplantı yapıldı. Toplantıda, ADÜ kampüsünde tamamlanan kız öğrenci yurdunun çalışmalarının hızlandırılarak öğrencilerin hizmetine açılması kararı alındı. Aydın'da 2 bin 392 kapasiteli kız öğrenci yurdu çok yakında hizmete gireceği belirtildi. Fillikçioğlu ayrıca Aydın'ın Efeler ilçesinde yeni yapılan ve hizmet vermeye başlayan 2 bin 6 kapasiteli kız yurdunu ziyaret etti.
■ KAZIM YÖRÜKCE
■ KAZIM YÖRÜKCE
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