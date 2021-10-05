Germencik’te samanlık yangını

Edinilen bilgiye göre, Alangüllü Mahallesi'nde Ahmet E.'ye ait samanların istiflendiği alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi Germencik İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi.

Ekipler alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Yangında 50 paket yonca ile 150 paket saman kullanılmaz hale geldi.

Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.