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Haberler Aydın 4 gün sonra ölü bulundu

4 gün sonra ölü bulundu

4 gün sonra ölü bulundu

6.10.2021

Aydın'ın Efeler ilçesinde kendisinden 4 gündür haber alınamayan Ziya Öztürk (64) evinde ölü olarak bulundu. Olay, Adnan Menderes Mahallesi Enver Paşa Bulvarı'nda meydana geldi. Ziya Öztürk'ten 4 gündür haber alamayan kardeşi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Öztürk'ün kardeşi ile eve girdi ve Ziya Öztürk'ün cansız bedenine ulaşıldı. 64 yaşındaki adamın kesin ölüm nedeni yapılacak olan otopsinin ardından belli olacak.

■ İHSAN KARATAŞ

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