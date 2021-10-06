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Haberler Aydın 9 ilde ‘Sahil Rüzgarı 2’ operasyonu başladı

9 ilde ‘Sahil Rüzgarı 2’ operasyonu başladı

9 ilde ‘Sahil Rüzgarı 2’ operasyonu başladı

6.10.2021

ARALARINDA Aydın'ın da bulunduğu 9 ilde turizm hareketliliğinden faydalanmak isteyen suç örgütlerine yönelik operasyon başladı. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı yaptığı açıklamada, "Sahil Rüzgarı 2 operasyonları 9 ilimizde eş zamanlı olarak yürütülecek ve 183 şahsa yönelik olacak. Bakanlığımızın koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğümüz ve Muğla, Antalya, Aydın, Adana, Bursa, Çanakkale, İzmir, Kocaeli ve Mersin illerimizin Emniyet Müdürlükleri'nin de katılımıyla gerçekleştirilecek" dedi.

■ İHSAH KARATAŞ

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