Aydın ve Muğla’da 157 düzensiz göçmen kurtarıldı

MUĞLA ve Aydın açıklarında Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 157 düzensiz göçmen kurtarıldı. Marmaris, Datça ve Dalaman ilçelerinde Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 131 düzensiz göçmen kurtarıldı. Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında da Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 26 düzensiz göçmen kurtarıldı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

■ FERDİ YAVUZ - KAZIM YÖRÜKCE