CHP’li başkandan muhtara misilleme

CHP'Lİ Kuşadası Belediyesi'nden hizmet alamadıkları için Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na şikayette bulunan Davutlar mahalle muhtarı Erol Yağcıoğlu, muhtarlık binasından oldu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Kuşadası'nda sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya geldiği toplantıda Davutlar Mahallesi Muhtarı Erol Yağcıoğlu, CHP'li Kuşadası Belediyesi Başkanı Ömer Günel'in mahallerine hizmet getiremediğini söyledi.

3 SAAT SONRA TELEFON GELDİ

Yağcıoğlu ayrıca Bakan Çavuşoğlu'ndan, hizmet alamadıkları için diğer resmi kurumların devreye girmesi konusunda yardım istedi. Muhtar Yağcıoğlu'nun şikayeti üzerine Bakan Çavuşoğlu, konunun takipçisi olacağı sözünü verdi. Muhtar Yağcıoğlu bakana şikayetinden üç saat sonra gelen telefonla yıkıldı.

Kuşadası Belediyesi Fen İşleri'nden bir yetkili, muhtar Yağcıoğlu'nu arayarak muhtarlık binasını en kısa zamanda tahliye etmesini istedi. Aldığı telefon sonrası adeta şoke olan muhtar Yağcıoğlu, "Bu bana karşı değil, Davutlar halkına bir hakarettir" diyerek alınan karara tepki gösterdi.

Yağcıoğlu, "Benim o toplantıdaki tek amacım, mahallemde yaşayan halkımıza daha iyi hizmet gitmesi içindi. Seçimlerden sonra Kuşadası belediyesi mahallemize çöp toplamaktan başka hiçbir hizmet vermedi. Ben de bakanımıza hizmet alamadığımızı, mahalle sakinlerimiz adına ilettim" diye konuştu.

■ İHSAN KARATAŞ