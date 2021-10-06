Marketçi, parkta hayatını kaybetti

Aydın'ın Didim ilçesinde market işleten Mehmet Ziya Gençer (60), parkta ölü bulundu. Olay, Yeni Mahalle'de meydana geldi. Park içinde çimlerde hareketsiz yatan kişiyi görenler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde hareketsiz yatan kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ekiplerince yapılan kontrolde yaşamını yitiren kişinin market işletmesi bulunan 60 yaşındaki Mehmet Ziya Gençer olduğu tespit edildi. Gençer'in kesim ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. ■ HÜSEYİN ÇALIŞKAN

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