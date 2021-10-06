Traktör kazaları iki can aldı

AYDIN ve Manisa'da yaşanan iki ayrı traktör kazasında iki kişi yaşamını yitirdi. Aydın'ın İncirliova ilçesinde 4 yaşındaki Nurcan Karadeniz, traktörün altında kalarak feci şekilde can verdi.

Tarlada oyun oynarken eniştesi Olcay Yavuz idaresindeki traktör tekerinin altında kaldıan küçük kız tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Enişte Olcay Yavuz gözaltına alındı. Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde de tarlada domates topladığı sırada traktörün altında kalan Leyla Yıldız feci şekilde can verdi. Traktörü kullanan R.C. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

■ KAZIM YÖRÜKCE - SERKAN ÖZCAN