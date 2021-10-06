Zehir tacirlerine göz açtırılmıyor

İzmir, Manisa ve Denizli'de Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda uyuşturucu madde ticareti yaptığı ve kullandığı tespit edilen çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesinin, 3 ay süren çalışmaları sonucu uyuşturucu satıcılarının deposuna ulaşıldı. Dedektör köpeği 'Layka'nın katıldığı operasyonda kömür çuvalında 40 kilo 930 gram metamfetamin ele geçirildi. Adreste bulunan B.D. ile C.D. gözaltına alındı.

Emniyet kaynakları, ele geçirilen 40 kilo 930 gram metamfetaminin son bir yılda ele geçirilen metamfetaminden fazla olduğu bilgisini paylaştı. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Yunusemre'de şüphe üzerine bir araç durduruldu. Yapılan aramalarda 51,87 gram metamfetamin, 29 hap, 14,09 gram esrar ele geçirildi. Araçtaki 4 kişi uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı, adliyeye sevk edilen 3 kişi cezaevine gönderildi.

10 KİŞİ TUTUKLANDI

DENİZLİ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri kent genelinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı ve kullandığı tespit edilen 26 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin üst ve ev aramalarında çeşitli uyuşturucu madde ve hap ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen 26 şüpheliden 10'u tutuklandı.

■ SERKAN ÖZCAN - SEBAHATTİN ALP