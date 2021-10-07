Boşanma tebligatı gelince kalbine ateş ederek yaşamına son verdi

Olay, saat 17.00 sıralarında Esenköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Rüstem A., bir süre önce tartıştığı eşi Gülhanım A. (57) ile ayrı yaşamaya başladı. Eşi ile ayrı yaşayan Gülhanım A., Rüstem A.'ya boşanma davası açtı. İki çocuk babası Rüstem A., mahkeme tebligatını görünce, kalbine dayadığı tabancayı ateşledi. Olayı gören yakını, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Rüstem A.'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Rüstem A.'nın cansız bedeni, savcı ve polisin olay yerindeki incelemesinin ardından Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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