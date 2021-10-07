Bozdoğan’ın ünlü müzisyeni kazada hayatını kaybetti

AYDIN'IN Bozdoğan ilçesinin ünlü müzisyenlerinden Nevzat Demiroğlu, Muğla'nın Günlüce köyünde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Önceki gün akşam saatlerinde Demiroğlu'nun (60) kullandığı minibüs, Süleyman D. idaresindeki otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile minibüs 15 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, kalbi duran Demiroğlu'nu hayata döndürmeye çalıştı ancak, kalp masajı yapılarak Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Demiroğlu kurtarılamadı.

■ ADEM ÜLKER