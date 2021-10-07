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Haberler Aydın Didim'den yazı aratmayan görüntüler

Didim'den yazı aratmayan görüntüler

ydın’ın Didim ilçesinde Ekim ayında hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, dünyaca ünlü Altınkum Plajı da güneşin ve denizin tadını çıkarmak isteyenler ile dolup taştı.

Didim’den yazı aratmayan görüntüler
İHA

07.10.2021, 15:18

Aydın'ın turistik ilçesi Didim'de Ekim ayında güneş ve deniz keyfi halen devam ediyor.

İlçede hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrederken 30 dereceyi bulan sıcak havayı fırsat bilenler soluğu Altınkum Plajında aldı.

Güzel hava dolayısıyla birçok vatandaş ve ilçeye tatile gelen yabancı uyruklu vatandaşlar sahilde güneşlenerek, denizin keyfini çıkardı.

Bodrum'da sıcak havayı gören denize koştu

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