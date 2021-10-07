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Haberler Aydın Yunanistan’ın ölüme terk ettigi 67 sıgınmacı kurtarıldı

Yunanistan’ın ölüme terk ettigi 67 sıgınmacı kurtarıldı

7.10.2021

AYDIN'DA, Yunan askerlerince Türk kara sularına itilen 67 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kuşadası ilçesi açıklarında, 3 can salı olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

■ KAZIM YÖRÜKCE

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