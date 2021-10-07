AYDIN'DA, Yunan askerlerince Türk kara sularına itilen 67 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kuşadası ilçesi açıklarında, 3 can salı olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
■ KAZIM YÖRÜKCE
Yunanistan’ın ölüme terk ettigi 67 sıgınmacı kurtarıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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