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Haberler Aydın Anne oğul fabrika yolunda can verdiler

Anne oğul fabrika yolunda can verdiler

Aydın’da aynı fabrikada çalışan anne ve oğlu, işe gitmek için birlikte çıktıkları evlerinin 200 metre ilerisinde kaza geçirerek can verdi. İki cenaze, su tankeriyle çarpıştıktan sonra şarampole yuvarlanan araçtan güçlükle çıkarıldı

Anne oğul fabrika yolunda can verdiler

8.10.2021

AYDIN'IN Köşk ilçesinde dört otomobil ile bir su tankerinin karıştığı kazada, çalıştıkları fabrikaya giden anne ve oğlu feci şekilde can verdi. Fehmi Can Karabudak (28) ile Gülser Karabudak'ın (50) yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi. Korkunç kaza, dün 08.00 sıralarında Aydın-Denizli Karayolu Beyköy Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Köşk ilçesinden Efeler istikametine doğru aynı fabrikada çalıştığı annesiyle birlikte yola çıkan Fehmi Can Karabudak'ın yönetimindeki 09 ABY 792 plakalı otomobil, Aydın- Denizli karayolu Beyköy mevkiinde tali yoldan çıkan Nadir Eraydın'ın kullandığı 09 AH 281 plakalı otomobille çarpıştı.

KARŞI ŞERİDE SAVRULDU
ÇARPIŞMANIN etkisiyle karşı şeride savrulan otomobil, Engin Yaz'ın kullandığı 31 EG 642 plakalı su tankeriyle çarpışarak şarampole devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde su tankerinin altında sürüklenen otomobil sürücüsü Fehmi Can Karabudak ile yolcu konumunda bulunan annesi Gülser Karabudak'ın (50) hayatını kaybettiğini belirledi.

DİGER YARALILARIN HAYATİ TEHLİKESİ YOK
KAZAYA karışan diğer araçların içerisindeki yaralılar Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Öte yandan polis, kazaya neden olduğu gerekçesiyle bir kişiyi gözaltına aldı.

İHSAN KARATAŞ

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