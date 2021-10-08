Aydın’a 25 milyona sulama göleti

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde yapılacak Güneykent Göleti ve Sulaması Projesi için ödeneğin ayrıldığı müjdesini verdi. Proje için 25 milyon lira ödenek çıkarıldığını duyuran Pakdemirli, "Aydın'a hayırlı olsun. Suyun gücü milletle buluşacak" dedi.

■ KAZIM YÖRÜKCE