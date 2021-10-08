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Aydın'da yaşlı kadın trenin altında kaldı

Aydın’ın Efeler ilçesinde yaşlı bir kadına, Denizli-İzmir seferini yapan tren çarptı. Polis tarafından el konulan olayda, yaşlı kadının kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Aydın’da yaşlı kadın trenin altında kaldı
İHA

08.10.2021, 11:43 Güncelleme Tarihi: 08.10.2021, 11:59

Olay, Efeler ilçesi Orta Mahalle Tekstil Bulvarı üzerindeki tren yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Denizli'den İzmir yönüne giden tren, Tekstil Bulvarı mevkiine yaklaştığı sırada tren rayları üzerinde bulunan yaşlı kadına çarptı.

Yaşlı kadının trenin altında kaldığını gören bölgedeki vatandaşlar hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalede yaşlı kadının hayatını kaybettiği tespit edildi. Bölgede güvenlik önlemlerini alan emniyet güçleri yaşlı kadının kimliğinin tespit edilmesi için çalışma başlatılırken, trenin makinisti ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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