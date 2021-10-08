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Haberler Aydın Engelli Okan’ın hayalini polisler gerçekleştirdi

Engelli Okan’ın hayalini polisler gerçekleştirdi

Aydın’ın Didim ilçesinde yürüme engelli Okan Akay’ın polis olma hayali gerçek oldu.Akay, hayalini bir nebze de olsa gerçekleştiren polis ekiplerine teşekkür etti.

Engelli Okan’ın hayalini polisler gerçekleştirdi
İHA

08.10.2021, 11:36 Güncelleme Tarihi: 08.10.2021, 11:42

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Altınkum Şehit Fethi Sekin Polis Merkez Amirliği'ne giderek en büyük hayalinin polis olmak istediğini söyleyen engelli Okan Akay, Altınkum Şehit Fethi Sekin Polis Merkez Amirliği'ndeki polisler tarafından misafir edildi.
Göreve her daim hazır olduğunu belirten Okan Akay, isimli şahsa polis üniforması giydirilerek hayalinin bir nebze olsun gerçekleşmesi sağlandı. Polis üniforması ile selam veren Okay, hayalini bir nebze de olsa gerçekleştiren polis ekiplerine teşekkür etti.

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