Sarıçay Barajı inşaatında son durum! Kuşadası ve Söke’nin suyu buradan gelecek

Aydın'ın en önemli projelerinden birisi olan Söke Sarıçay Barajı'nda derivasyon dipsavak kondüvi imalatı çalışmaları aralıksız devam ediyor. Barajın tamamlanmasıyla birlikte; Kuşadası ve Söke ilçeleri başta olmak üzere Davutlar ile Güzelçamlı Mahallelerine yıllık 20 milyon 750 bin metreküp içme ve kullanma suyunu temin edecek.





Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Bağarası ve Çalışlı Mahallelerin 1,5 kilometre güneyinde bulunan Sarıçay Deresi üzerine inşa edilmeye başlayan Sarıçay Barajı, silindirle sıkıştırılmış beton dolgu tipinde olup, temelden 124,50 metre yüksekliğe ve 66 milyon metreküp su depolama hacmine sahip olacak.